S&P повысило оценку банковского сектора Казахстана
Оценка отраслевого риска страны улучшена с группы «7» до «6», а прогноз по экономическому риску изменен на позитивный.
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S&P Global Ratings повысило оценку страновых рисков банковского сектора Казахстана (BICRA), улучшив показатель отраслевого риска с группы «7» до «6». Об этом говорится в отчете рейтингового агентства, опубликованном 4 сентября.
Одновременно S&P пересмотрело прогноз по компоненту «экономический риск» со «стабильного» на «позитивный». В агентстве отметили, что изменения отражают продолжающееся улучшение позиций банковского сектора Казахстана.
По оценке S&P, повышение отраслевой оценки связано с эффективностью мер Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по усилению банковского надзора.
Среди факторов, отмеченных аналитиками, — регулярная оценка качества активов банков, внедрение надзорного процесса оценки финансовых рисков SREP, а также меры по ограничению склонности банков к чрезмерному принятию рисков, особенно в быстрорастущем розничном сегменте.
В S&P также подчеркнули усиление контроля за финансовым рынком, повышение требований к капиталу и ликвидности банков, развитие стресс-тестирования, а также интеграцию в надзорный процесс требований к корпоративному управлению и оценке новых рисков, включая киберустойчивость и климатические факторы.
Аналитики считают, что казахстанский банковский сектор в последние годы демонстрировал устойчивость к геополитическим и макроэкономическим рискам региона, а общий кредитный риск в финансовой системе остается под контролем.
Позитивный прогноз по экономическому риску отражает ожидания дальнейшего снижения рисков для финансовой системы на фоне стабилизации макроэкономических показателей, замедления инфляции и улучшения качества активов.
Повышение оценки BICRA уже отразилось на кредитных профилях ряда казахстанских финансовых организаций. В частности, S&P повысило долгосрочный рейтинг Банка ЦентрКредит до уровня «BB+», а рейтинги дочерних структур группы Freedom по национальной шкале — до «kzA».
Кроме того, прогнозы по долгосрочным рейтингам Halyk Bank («BBB-»), Нурбанка («B») и международным рейтингам холдинга Freedom были пересмотрены на «позитивные».
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