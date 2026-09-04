Зерновые убраны на 72% площадей в Тайыншинском районе СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов посетил с рабочей поездкой Тайыншинский район. Глава региона ознакомился с ходом уборочной кампании и работой ведущих сельхозпредприятий.

В рамках поездки аким области посетил ТОО «Тамыз АгроИнвест», ТОО «Vishnevskoye GCK», ТОО «GCK Taynsha Astyk», ТОО «Дашка-Николаевка СК», а также ТОО «Элеватор Тайынша». В хозяйствах он ознакомился с темпами уборочных работ, техническим оснащением и организацией приема и хранения нового урожая.

Тайыншинский район традиционно является одним из ведущих аграрных районов области и вносит весомый вклад в общий урожай региона. На сегодняшний день зерновые культуры здесь убраны на 72% площадей.

Прием и хранение урожая обеспечивают шесть хлебоприемных предприятий общей мощностью 409,8 тыс. тонн. На сегодняшний день ими принято более 90 тыс. тонн зерна нового урожая.

Благодаря государственной поддержке аграрии района обновляют сельхозтехнику, диверсифицируют посевные площади, расширяют применение минеральных удобрений и высокопродуктивных семян. На проведение весенне-полевых и уборочных работ сельхозтоваропроизводителям района предоставлено порядка 27 млрд тенге льготных кредитов.

Также в районе развивается переработка сельхозпродукции. ТОО «Ясная Поляна» реализует проект по строительству завода по переработке чечевицы. Объем собственных инвестиций составляет 1,5 млрд тенге. Продукцию предприятия планируется экспортировать в Турцию.

В целом по Северо-Казахстанской области уборочная кампания продолжается активными темпами. На сегодняшний день убрано более 52% посевных площадей. Средняя урожайность составляет 15,3 ц/га.