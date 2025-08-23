S&P улучшило прогноз для экономики Казахстана: что это значит
Аналитики отметили налоговые реформы и устойчивую экономику страны.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Международное рейтинговое агентство S&P 22 августа 2025 года улучшило прогноз Республики Казахстан со "стабильного" на "позитивный", подтвердив при этом суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB-", передает BAQ.KZ со ссылкой на министерство экономики. По мнению аналитиков, решение отражает устойчивый прогресс страны в проведении институциональных и экономических реформ, включая принятие новых Бюджетного и Налогового кодексов.
S&P отмечает, что ужесточение фискальных правил и расширение доходной базы будут способствовать сокращению дефицита бюджета и сохранению стабильности государственного долга. Казахстан сохраняет прочную позицию внешнего нетто-кредитора благодаря низкому уровню внешнего долга, значительным резервам и активам Нацфонда. Агентство также подчеркнуло положительный эффект от мер по либерализации и диверсификации экономики, а также реализацию Национального инфраструктурного плана, который позволит снизить зависимость от нефтяных доходов.
Кроме того, эксперты отметили социальные и институциональные реформы — децентрализацию, антикоррупционные меры и повышение прозрачности управления. Это, по их мнению, укрепляет общественный консенсус и снижает социальные риски. S&P оценивает вероятность наложения вторичных санкций на Казахстан как низкую.
Самое читаемое
- В Костанае сгнивает здание детсада при острой нехватке дошкольных учреждений в городе
- Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
- Казахстанца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в России
- Казахстан делает ставку на редкие металлы: от геологоразведки до аккумуляторов будущего
- Мужчина с молотком напал на карагандинку и разбил ее авто