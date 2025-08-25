  • 25 Августа, 08:58
SpaceX отменила запуск Starship из-за технических неполадок

За несколько часов до старта компания объявила, что полет откладывается.

Сегодня, 08:50
Фото: Report
 

25 августа 2025 года стало известно, что компания SpaceX отменила запуск прототипа корабля Starship, который должен был отправиться в свой десятый испытательный полет. Причиной переноса стали технические неполадки, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Report.

Запуск планировался на вечер 24 августа в 19:30 по времени восточного побережья США с космодрома Starbase в Техасе. Однако за несколько часов до старта компания объявила в соцсети X, что полет откладывается, чтобы специалисты смогли устранить неисправности в наземных системах.

О новой дате испытания пока не сообщается.

