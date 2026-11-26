Компания Илона Маска SpaceX получила разрешение на создание сети космических дата-центров для искусственного интеллекта. Вместо строительства вычислительных объектов только на Земле компания намерена разместить их на орбите. Для этого планируется использовать до миллиона спутников, передает BAQ.KZ.

Соответствующее решение 25 ноября приняла Федеральная комиссия по связи США (FCC). Это первое в истории страны разрешение на создание орбитальной сети центров обработки данных.

Как будет работать система

Проект получил название Starmind. Спутники оснастят вычислительным оборудованием, которое будет обрабатывать большие объемы данных непосредственно в космосе. Результаты вычислений смогут использовать на Земле.

Аппараты разместят на высоте от 500 до 1 002 километров. Обмениваться данными между собой и спутниками Starlink они будут преимущественно с помощью лазерной связи.

Когда запустят спутники

Согласно решению американского регулятора, компания должна развернуть спутниковую группировку в несколько этапов:

до 25 ноября 2033 года – вывести на орбиту первый работающий спутник;

до ноября 2035 года – 100 тысяч спутников;

до ноября 2038 года – 500 тысяч спутников;

до ноября 2040 года – завершить развертывание всей системы.

Если SpaceX не выполнит установленные требования, разрешение может утратить силу.

Почему ученые выступают против

Против проекта выступили Amazon, спутниковая компания Viasat и Американское астрономическое общество. Их беспокоят риски столкновения аппаратов, увеличение количества космического мусора, радиопомехи и возможные последствия для астрономических наблюдений.

Кроме того, FCC пока не согласовала предложенный SpaceX альтернативный способ утилизации части спутников после окончания срока их службы.

Как отмечает TechCrunch, компании также предстоит решить ряд технических и финансовых вопросов: снизить стоимость производства и запуска спутников, обеспечить охлаждение процессоров в космосе и найти средства на необходимое оборудование.

Сам Илон Маск приветствовал решение регулятора, заявив, что проект принесет пользу США и всему миру.