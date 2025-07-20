Администрация Президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с компанией SpaceX пришла к выводу, что нужно сохранить большую их часть, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

К такому решению власти пришли по причине того, что эти контракты крайне важны для Пентагона и НАСА.

Как пишет газета Wall Street Journal, через несколько дней после того, как Трамп в начале июня заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Илоном Маском, администрация США инициировала соответствующую проверку контрактов с целью выявления потенциальных потерь в многомиллиардных соглашениях.

"Чиновники администрации Трампа установили, что они не могут отменить большинство этих контрактов, поскольку они имеют крайне важное значение для министерства обороны и NASA", - говорится в материале издания.

Один из источников газеты при этом отметил, что некоторые контракты SpaceX могут подвергнуться дальнейшему изучению.