SpaceX сохранит ключевые госконтракты с США
Власти США решили сохранить большую часть госконтрактов со SpaceX.
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Администрация Президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с компанией SpaceX пришла к выводу, что нужно сохранить большую их часть, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
К такому решению власти пришли по причине того, что эти контракты крайне важны для Пентагона и НАСА.
Как пишет газета Wall Street Journal, через несколько дней после того, как Трамп в начале июня заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Илоном Маском, администрация США инициировала соответствующую проверку контрактов с целью выявления потенциальных потерь в многомиллиардных соглашениях.
"Чиновники администрации Трампа установили, что они не могут отменить большинство этих контрактов, поскольку они имеют крайне важное значение для министерства обороны и NASA", - говорится в материале издания.
Один из источников газеты при этом отметил, что некоторые контракты SpaceX могут подвергнуться дальнейшему изучению.
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