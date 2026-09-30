«Спартак» театра имени Абая собрал 30 тысяч зрителей в Турции

Балет «Спартак» в исполнении Казахского национального театра оперы и балета имени Абая посмотрели 30 тысяч зрителей на Международном фестивале оперы и балета в Аспендосе.

Казахстанская труппа выступила на сцене античного театра в Турции с постановкой хореографа Заурбека Райбаева.

Театр имени Абая принял участие в 33-м фестивале по приглашению Главного управления государственных театров оперы и балета Турции.

Главные партии исполнили Архат Аширбек, Айман Егисбаева, Сырым Аюпов и Жанель Тукеева.

В спектакле участвовали артисты балета и симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля Казахстана Нуржана Байбусинова.

«Спартак» занимает особое место в творческом наследии Заурбека Райбаева. Его постановки стали значимой частью отечественного балетного искусства и сохраняются в репертуаре театра.