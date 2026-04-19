«Спартанские условия»: родители пожаловались на детскую больницу в Актау
Здание не оснащено резервной системой подогрева воды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау разгорелся скандал вокруг инфекционного отделения детской больницы — родители пациентов заявляют о плохих бытовых условиях, проблемах с питанием и лечении. Ситуацию прокомментировали в медучреждении, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Поводом для обсуждения стало обращение местной жительницы в соцсетях. Она рассказала, что с 16 апреля находится в стационаре вместе с дочерью, у которой предварительно диагностировали пневмонию. По её словам, несмотря на проведённый рентген, результаты исследования с описанием ей так и не предоставили.
Основные жалобы касаются условий пребывания. Женщина утверждает, что в отделении отсутствует горячая вода, что создаёт серьёзные неудобства для пациентов, особенно с маленькими детьми.
«В больнице нет горячей воды. Здесь лежат маленькие дети, которых нужно мыть каждый день. Почему нет бойлеров или альтернативных решений?» — возмутилась она.
Кроме того, пациентка заявила, что в каше ребёнка обнаружила металлическую скрепку.
В соцсетях другие пользователи также высказали недовольство, отмечая проблемы с питанием, условиями содержания и качеством медицинской помощи. Многие требуют провести проверку.
В областной многопрофильной детской больнице сообщили, что описание рентгеновских снимков выполняется врачом-рентгенологом, а при необходимости лечащий врач может ускорить получение заключения.
Что касается отсутствия горячей воды, в медучреждении пояснили, что инфекционное отделение расположено на арендуемых площадях, а вопросы инженерной инфраструктуры находятся в ведении балансодержателя. По данным больницы, перебои связаны с общей ситуацией в городской сети, и на данный момент горячее водоснабжение отсутствует по всему городу.
Также отмечается, что здание не оснащено резервной системой подогрева воды, так как зависит от централизованного теплоснабжения.
По поводу качества питания в больнице заявили, что за него отвечает поставщик. После инцидента с посторонним предметом направлена претензия.
Самое читаемое
