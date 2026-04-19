«Спартанские условия»: родители пожаловались на детскую больницу в Актау

В Актау разгорелся скандал вокруг инфекционного отделения детской больницы — родители пациентов заявляют о плохих бытовых условиях, проблемах с питанием и лечении. Ситуацию прокомментировали в медучреждении, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Поводом для обсуждения стало обращение местной жительницы в соцсетях. Она рассказала, что с 16 апреля находится в стационаре вместе с дочерью, у которой предварительно диагностировали пневмонию. По её словам, несмотря на проведённый рентген, результаты исследования с описанием ей так и не предоставили.

Основные жалобы касаются условий пребывания. Женщина утверждает, что в отделении отсутствует горячая вода, что создаёт серьёзные неудобства для пациентов, особенно с маленькими детьми.

«В больнице нет горячей воды. Здесь лежат маленькие дети, которых нужно мыть каждый день. Почему нет бойлеров или альтернативных решений?» — возмутилась она.

Кроме того, пациентка заявила, что в каше ребёнка обнаружила металлическую скрепку.

В соцсетях другие пользователи также высказали недовольство, отмечая проблемы с питанием, условиями содержания и качеством медицинской помощи. Многие требуют провести проверку.

В областной многопрофильной детской больнице сообщили, что описание рентгеновских снимков выполняется врачом-рентгенологом, а при необходимости лечащий врач может ускорить получение заключения.

Что касается отсутствия горячей воды, в медучреждении пояснили, что инфекционное отделение расположено на арендуемых площадях, а вопросы инженерной инфраструктуры находятся в ведении балансодержателя. По данным больницы, перебои связаны с общей ситуацией в городской сети, и на данный момент горячее водоснабжение отсутствует по всему городу.

Также отмечается, что здание не оснащено резервной системой подогрева воды, так как зависит от централизованного теплоснабжения.

По поводу качества питания в больнице заявили, что за него отвечает поставщик. После инцидента с посторонним предметом направлена претензия.