В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное награждение спасателя оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны Саята Пшембаева, передает BAQ.KZ. Ему вручили почётную грамоту МЧС и ценный подарок.

По приказу главы ведомства, генерал-лейтенанта Чингиса Аринова, Саят Пшембаев был отмечен за проявленные героизм и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей. Министр подчеркнул, что поступок спасателя — пример истинного мужества и профессионализма.

Такие действия показывают подлинное призвание спасателя — быть рядом в самый трудный момент и рисковать собой ради других. Мы гордимся нашими сотрудниками, для которых спасение людей — дело жизни, — сказал Чингис Аринов.

Рискуя собственной жизнью, Саят Пшембаев предотвратил трагедию: он спас девушку, оказавшуюся в опасности на 14-м этаже жилого дома. Благодаря его решительным действиям удалось избежать человеческих жертв.