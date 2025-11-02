Спасатель из Астаны получил награду за спасение девушки на 14-м этаже
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное награждение спасателя оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны Саята Пшембаева, передает BAQ.KZ. Ему вручили почётную грамоту МЧС и ценный подарок.
По приказу главы ведомства, генерал-лейтенанта Чингиса Аринова, Саят Пшембаев был отмечен за проявленные героизм и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей. Министр подчеркнул, что поступок спасателя — пример истинного мужества и профессионализма.
Такие действия показывают подлинное призвание спасателя — быть рядом в самый трудный момент и рисковать собой ради других. Мы гордимся нашими сотрудниками, для которых спасение людей — дело жизни, — сказал Чингис Аринов.
Рискуя собственной жизнью, Саят Пшембаев предотвратил трагедию: он спас девушку, оказавшуюся в опасности на 14-м этаже жилого дома. Благодаря его решительным действиям удалось избежать человеческих жертв.
