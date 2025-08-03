  • 4 Августа, 00:33

Спасатель из Атырауской области стал победителем на международном фестивале

В соревнованиях приняли участие 11 спортсменов, которые состязались в 7 различных конкурсах.

Вчера, 23:58
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 23:58
Вчера, 23:58
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Фото: МЧС РК

В селе Теңіз Курмангазинского района Атырауской области спасатель МЧС стал победителем в международном фестивале, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Соревнования силачей были организованы в рамках международного культурно-туристического фестиваля "Lotus Fest–2025". 

В состязаниях приняли участие 11 спортсменов, которым предстояло пройти семь различных испытаний. Победу в напряжённой борьбе одержал командир отделения пожарной части №7 отдела по ЧС Курмангазинского района Ерсейт Бралин. Он продемонстрировал отличную физическую форму и уверенно занял первое место.

Теперь Ерсейт Бралин представит Атыраускую область на республиканских соревнованиях "Ақбидай", которые состоятся в сентябре в Алматы.

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