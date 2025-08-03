Спасатель из Атырауской области стал победителем на международном фестивале
В соревнованиях приняли участие 11 спортсменов, которые состязались в 7 различных конкурсах.
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В селе Теңіз Курмангазинского района Атырауской области спасатель МЧС стал победителем в международном фестивале, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Соревнования силачей были организованы в рамках международного культурно-туристического фестиваля "Lotus Fest–2025".
В состязаниях приняли участие 11 спортсменов, которым предстояло пройти семь различных испытаний. Победу в напряжённой борьбе одержал командир отделения пожарной части №7 отдела по ЧС Курмангазинского района Ерсейт Бралин. Он продемонстрировал отличную физическую форму и уверенно занял первое место.
Теперь Ерсейт Бралин представит Атыраускую область на республиканских соревнованиях "Ақбидай", которые состоятся в сентябре в Алматы.
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