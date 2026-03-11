Спасатель погиб во время работ на озере в области Жетісу
Во время спасательной операции на озере Алтынкөл в Панфиловском районе произошел повторный разлом льда. В результате погиб сотрудник ДЧС.
В области Жетісу во время спасательных работ на озере Алтынкөл погиб сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.kz.
По информации ДЧС, 7 марта 2026 года поступило сообщение о происшествии на озере Алтынкөл в Атамекенском сельском округе Панфиловского района. Во время рыбалки произошел разлом льда, и один из рыбаков вместе с льдиной оказался унесен к центру озера.
К месту происшествия были направлены спасатели ДЧС области Жетісу, сотрудники пожарной части №11 города Жаркент, оперативно-спасательный отряд из Талдыкоргана, а также спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС и ДЧС Алматинской области.
Во время проведения спасательной операции произошел повторный разлом льда. В результате погиб начальник караула пожарной части №11 отдела по чрезвычайным ситуациям Панфиловского района, майор гражданской защиты Дамир Таранов.
Дамир Таранов родился 28 июня 1994 года. Системе гражданской защиты он посвятил более десяти лет. В 2012 году поступил в Кокшетауский технический институт, а с 2016 года проходил службу в органах противопожарной службы.
В последние годы он служил в пожарной части №11 Панфиловского района области Жетісу.
У погибшего остались супруга и двое детей.