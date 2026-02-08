В Актобе состоялась церемония вручения ключей от новой служебной техники областному департаменту по чрезвычайным ситуациям. В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-лейтенант Чингис Аринов и аким Актюбинской области Асхат Шахаров, передаёт BAQ.KZ.

В ходе церемонии министр и аким области торжественно передали спасателям ключи от новых специальных автомобилей.

21 единица новой техники приобретена для города Актобе и шести районов области. В их числе 12 высокопроходимых оперативных легковых авто, два аэрокатера, два автомобиля "КамАЗ" и другая техника. Отметим, что в прошлом году из местного бюджета было выделено более 2 млрд тенге, на которые закупили 20 единиц спецтехники.

По словам акима области Асхата Шахарова, это мероприятие имеет большое значение для обеспечения безопасности региона.

"Наша общая задача создать условия для безопасной и комфортной жизни населения. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отмечал, что необходимо уделять особое внимание предотвращению и профилактике природных и техногенных катастроф, а также подготовке спасателей нового поколения. Работа в этом направлении в нашем регионе ведется системно и будет продолжена", - подчеркнул глава региона.

Новая техника усилит потенциал спасательных подразделений области и значительно повысит возможности оперативного реагирования.