Столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к жителям Астаны с важным предупреждением: лед на реке Есиль остаётся крайне неустойчивым и представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья, передает BAQ.KZ.

Несмотря на пониженные температуры, водоёмы города замерзают неравномерно, что значительно повышает риск несчастных случаев.

Начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Астаны Бауржан Ахметалин сообщил на брифинге, что на поверхности Есиля образуются промоины и участки с тонким льдом, особенно в местах течения, под мостами и рядом с объектами городской инфраструктуры, где происходит сброс тёплой воды. Он подчеркнул, что толщина льда в столице сейчас составляет всего 1–2 сантиметра, а местами ещё меньше, что полностью исключает возможность безопасного выхода на поверхность.

Специалист отметил, что ежегодно тонкий лёд становится причиной трагедий, и в группу риска чаще всего попадают дети и рыбаки. Для предотвращения ЧС сотрудники Департамента ежедневно проводят рейды, патрулируют акватории и проводят разъяснительные беседы с жителями. На наиболее опасных участках установлены предупреждающие знаки о запрете выхода на лёд.

Отдельная работа ведётся с детьми и подростками. Сотрудники ДЧС посещают школы и колледжи, где проводят занятия по безопасности, объясняя, почему тонкий лёд представляет серьёзную скрытую опасность. Ахметалин подчеркнул, что родителям необходимо регулярно напоминать детям о правилах поведения у водоёмов.

Специалисты также рассказали, как действовать в чрезвычайной ситуации. Если человек провалился под лёд, важно избегать резких движений, постараться удержаться на поверхности и медленно выбраться, опираясь грудью на край льда. Очевидцам необходимо немедленно вызвать спасателей по номеру 112 и приближаться к пострадавшему только ползком, используя подручные средства, чтобы подать помощь на расстоянии.

ДЧС Астаны призывает горожан и гостей столицы отказаться от выхода на лёд и от подлёдной рыбалки до установления безопасной толщины покрова. Нарушителям напомнили, что выход на неокрепший лёд влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 412 КоАП РК.