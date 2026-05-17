Спасатели эвакуировали 25 человек с неисправного парома в Кокшетау

В городе Кокшетау во время патрулирования акватории озера Копа спасатели обнаружили неисправный паром, находившийся в 700 метрах от берега с пассажирами на борту.

По информации МЧС, сотрудники незамедлительно приступили к проведению спасательной операции. Спасатели оперативно эвакуировали на берег 25 человек, в том числе 10 детей, обеспечив их безопасность.

В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.