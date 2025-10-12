Спасатели эвакуировали 33 человека из горящего дома в Караганде
Причина пожара устанавливается.
Сегодня, 16:40
148Фото: МЧС РК
Сегодня на центральный пульт 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Караганда, ул. Анжерская, передаёт BAQ.KZ.
По прибытии подразделений ДЧС установлено, что в жилом помещении наблюдается сильное задымление, существует угроза распространения огня на вышележащие этажи.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных из задымленного подъезда спасено 8 человек, в том числе 2 ребёнка и эвакуировано 25 человек, из них 7 детей2, - заявили в МЧС.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
