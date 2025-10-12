  • 12 Октября, 17:59

Спасатели эвакуировали 33 человека из горящего дома в Караганде

Причина пожара устанавливается.

Сегодня, 16:40
МЧС РК Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
Фото: МЧС РК

Сегодня на центральный пульт 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Караганда, ул. Анжерская, передаёт BAQ.KZ.

По прибытии подразделений ДЧС установлено, что в жилом помещении наблюдается сильное задымление, существует угроза распространения огня на вышележащие этажи.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных из задымленного подъезда спасено 8 человек, в том числе 2 ребёнка и эвакуировано 25 человек, из них 7 детей2, - заявили в МЧС.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

