Сегодня на центральный пульт 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Караганда, ул. Анжерская, передаёт BAQ.KZ.

По прибытии подразделений ДЧС установлено, что в жилом помещении наблюдается сильное задымление, существует угроза распространения огня на вышележащие этажи.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных из задымленного подъезда спасено 8 человек, в том числе 2 ребёнка и эвакуировано 25 человек, из них 7 детей2, - заявили в МЧС.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.