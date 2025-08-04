Спасатели эвакуировали группу отдыхающих с острова на озере Алаколь
Люди оказались отрезаны от берега из-за поломки катера
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В области Абай спасатели эвакуировали 14 человек, включая восьмерых детей, с островка на озере Алаколь, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Как сообщили в ДЧС региона, операция прошла в рамках регулярного патрулирования водоёма.
По предварительным данным, группа оказалась отрезана от берега из-за поломки катера. Судно вышло из строя в 20 километрах от суши, и отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться. Люди провели некоторое время под дождём и градом, прежде чем были обнаружены спасателями.
Все пострадавшие были благополучно доставлены на берег силами оперативно-спасательного отряда. В медицинской помощи никто не нуждался.
"МЧС напоминает о необходимости тщательно проверять техническое состояние водного транспорта перед выходом на воду и соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении.
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