В области Абай спасатели эвакуировали 14 человек, включая восьмерых детей, с островка на озере Алаколь, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в ДЧС региона, операция прошла в рамках регулярного патрулирования водоёма.

По предварительным данным, группа оказалась отрезана от берега из-за поломки катера. Судно вышло из строя в 20 километрах от суши, и отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться. Люди провели некоторое время под дождём и градом, прежде чем были обнаружены спасателями.

Все пострадавшие были благополучно доставлены на берег силами оперативно-спасательного отряда. В медицинской помощи никто не нуждался.