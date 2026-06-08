В горах Алматы спасатели эвакуировали пострадавшего туриста с высоты более 3000 метров

В Медеуском районе Алматы спасатели оказали помощь туристу, получившему травмы во время спуска с пика Малыш, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошел в урочище Мынжылкы на высоте 3020 метров. По данным ведомства, молодой человек 2007 года рождения сорвался со скалы во время спуска в составе туристической группы.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно обнаружили пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и приступили к эвакуации. После транспортировки в безопасное место турист был передан бригаде Центра медицины катастроф МЧС.

Также спасатели сопроводили в безопасное место еще троих участников группы. Медицинская помощь им не потребовалась.