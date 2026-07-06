Спасатели эвакуировали туристку в горах Алматы

В горах Алматы спасатели оказали помощь 17-летней туристке, которая получила травму ноги и не смогла самостоятельно завершить спуск с маршрута. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в районе Большого Алматинского озера на высоте около 2 300 метров над уровнем моря. Во время спуска девушка 2008 года рождения повредила ногу и нуждалась в помощи спасателей.

После получения сообщения к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы. Они обнаружили пострадавшую, оказали ей первую медицинскую помощь и организовали безопасную эвакуацию до визит-центра «Аюсай».

После спуска девушку передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.