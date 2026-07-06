Спасатели эвакуировали туристку в горах Алматы
17-летняя девушка получила травму ноги во время спуска с маршрута у Большого Алматинского озера.
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В горах Алматы спасатели оказали помощь 17-летней туристке, которая получила травму ноги и не смогла самостоятельно завершить спуск с маршрута. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в районе Большого Алматинского озера на высоте около 2 300 метров над уровнем моря. Во время спуска девушка 2008 года рождения повредила ногу и нуждалась в помощи спасателей.
После получения сообщения к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы. Они обнаружили пострадавшую, оказали ей первую медицинскую помощь и организовали безопасную эвакуацию до визит-центра «Аюсай».
После спуска девушку передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
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