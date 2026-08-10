Спасатели эвакуировали туристку с высоты 2650 метров
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Спуск из горного ущелья в Карасайском районе закончился для одной из туристок спасательной операцией. На высоте около 2650 метров девушка подвернула ногу и больше не смогла идти самостоятельно, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
Группа находилась в районе поляны Терра. Во время спуска одна из участниц получила травму, после чего туристки обратились за помощью.
К месту направили спасателей Республиканской службы спасения «Барыс». Добраться к пострадавшей на транспорте было невозможно, поэтому часть маршрута спасатели прошли пешком.
На месте девушке оказали первую помощь. После осмотра ее подготовили к спуску и начали транспортировку с высоты около 2650 метров.
Спасатели вынесли пострадавшую из горной местности и передали медикам Центра медицины катастроф.
Предварительно у туристки диагностировали перелом ноги и ушиб грудной клетки. После эвакуации ее направили на дальнейшее обследование и медицинскую помощь.
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