Спуск из горного ущелья в Карасайском районе закончился для одной из туристок спасательной операцией. На высоте около 2650 метров девушка подвернула ногу и больше не смогла идти самостоятельно, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Группа находилась в районе поляны Терра. Во время спуска одна из участниц получила травму, после чего туристки обратились за помощью.

К месту направили спасателей Республиканской службы спасения «Барыс». Добраться к пострадавшей на транспорте было невозможно, поэтому часть маршрута спасатели прошли пешком.

На месте девушке оказали первую помощь. После осмотра ее подготовили к спуску и начали транспортировку с высоты около 2650 метров.

Спасатели вынесли пострадавшую из горной местности и передали медикам Центра медицины катастроф.

Предварительно у туристки диагностировали перелом ноги и ушиб грудной клетки. После эвакуации ее направили на дальнейшее обследование и медицинскую помощь.