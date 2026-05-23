Спасатели ищут двух человек, выпавших из резиновой лодки на реке Большой Енисей

Сегодня 2026, 17:11
Фото: Pixabay.com

На Енисее в Туве два человека пропали при опрокидывании резиновой лодки. Об этом сообщают российские медиа.

В центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике Тыва поступило сообщение о том, что вниз по течению реки Большой Енисей, по пути следования от села Ий Тоджинского района перевернулась надувная резиновая лодка, в которой находились три человека.

"Все они были без спасательных жилетов. Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег. Двух без вести пропавших человек - мужчину в возрасте 51 года и женщину 47 лет ищут сотрудники центра ГИМС и полиции", - говорится в сообщении.

 

