Спасатели ищут двух человек, выпавших из резиновой лодки на реке Большой Енисей

На Енисее в Туве два человека пропали при опрокидывании резиновой лодки. Об этом сообщают российские медиа.

В центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике Тыва поступило сообщение о том, что вниз по течению реки Большой Енисей, по пути следования от села Ий Тоджинского района перевернулась надувная резиновая лодка, в которой находились три человека.