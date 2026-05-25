Спасатели Казахстана поборются за Кубок Министра по ЧС по хоккею

В Алматы на льду Halyk Arena состоялось торжественное открытие Кубка Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди территориальных подразделений МЧС.

Первый игровой день команды провели 12 матчей, показав высокий уровень подготовки, скорость и волю к победе. Все участники были распределены на две группы «А» и «Б», в каждой из которых выступают по четыре команды.

Уже завтра состоится второй игровой день турнира, по итогам которого определятся участники финала, обладатели бронзовых медалей и команды, которые продолжат борьбу за 5–8 места.