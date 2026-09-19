Спасатели локализовали возгорание на полигоне ТБО в Алматинской области

В Жамбылском районе Алматинской области локализовано возгорание твердых бытовых отходов на действующем полигоне, расположенном при выезде из села Узынагаш.

На месте происшествия организована работа оперативного штаба. Тушение осложняется глубиной складирования отходов, которая на отдельных участках достигает 3–5 метров.

Для предотвращения распространения огня специалисты с помощью бульдозеров отделяют негорящие отходы от горящих участков и одновременно проводят проливку очагов. Погрузчики и самосвалы задействованы в перемещении отходов и их пересыпке инертными материалами. Вода доставляется к месту возгорания специальным транспортом.

В ликвидации пожара участвуют 10 человек и 7 единиц техники ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов и воинской части 28237 МЧС РК.

На данный момент возгорание локализовано на площади около 300 квадратных метров. Работы по полной ликвидации очагов горения продолжаются.