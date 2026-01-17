В Астане в районе Сарайшык на проспекте Тәуелсіздік произошло возгорание легкового автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, по прибытии подразделений было установлено, что машина горит открытым пламенем. Огнеборцы оперативно подали пенный ствол и полностью ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадавших нет.