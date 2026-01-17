Спасатели МЧС ликвидировали пожар легкового авто в Астане
Сегодня, 01:45
128Фото: МЧС РК
В Астане в районе Сарайшык на проспекте Тәуелсіздік произошло возгорание легкового автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По данным ведомства, по прибытии подразделений было установлено, что машина горит открытым пламенем. Огнеборцы оперативно подали пенный ствол и полностью ликвидировали возгорание.
В результате происшествия пострадавших нет.
