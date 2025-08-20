Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывает граждан не выходить в горы в одиночку и тщательно готовиться к любому походу, передает BAQ.KZ.

В ведомстве напомнили, что горная местность относится к зоне повышенного риска, поэтому к походу нужно готовиться ответственно.

Перед выходом необходимо заранее изучить маршрут, уведомить МЧС о походе и сообщить ориентировочное время возвращения.

Спасатели также подчеркнули, что в рюкзаке туриста обязательно должны быть: запасной комплект тёплой одежды, фонарик с батарейками, термос с чаем и еда, аптечка и пауэрбанк.