Спасатели МЧС РК напомнили казахстанцам правила безопасности в горах
Горная местность относится к зоне повышенного риска, поэтому к походу нужно готовиться ответственно.
Сегодня, 04:54
73Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывает граждан не выходить в горы в одиночку и тщательно готовиться к любому походу, передает BAQ.KZ.
В ведомстве напомнили, что горная местность относится к зоне повышенного риска, поэтому к походу нужно готовиться ответственно.
Перед выходом необходимо заранее изучить маршрут, уведомить МЧС о походе и сообщить ориентировочное время возвращения.
Спасатели также подчеркнули, что в рюкзаке туриста обязательно должны быть: запасной комплект тёплой одежды, фонарик с батарейками, термос с чаем и еда, аптечка и пауэрбанк.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112!", - говорится в сообщении.
