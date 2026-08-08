Спасатели МЧС спасли мужчину, тонувшего в реке Урал

В Западно-Казахстанской области сотрудники МЧС спасли мужчину, который начал тонуть во время купания в необорудованном месте. После спасения медицинская помощь ему не потребовалась

8 Августа 2026, 11:54
АВТОР
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МЧС РК 8 Августа 2026, 11:54
8 Августа 2026, 11:54
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Фото: МЧС РК

Сообщение о тонущем человеке поступило на пульт 112. Инцидент произошел на реке Урал в районе «Металлист» города Уральска.

Спасатели оперативно прибыли на место и вытащили из воды мужчину 1991 года рождения. Его доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

Как выяснилось, мужчина купался в необорудованном для этого месте, где установлен предупреждающий знак «Купание запрещено».

За нарушение установленных правил в отношении мужчины составили административный протокол.

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