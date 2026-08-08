Спасатели МЧС спасли мужчину, тонувшего в реке Урал
В Западно-Казахстанской области сотрудники МЧС спасли мужчину, который начал тонуть во время купания в необорудованном месте. После спасения медицинская помощь ему не потребовалась
8 Августа 2026, 11:54
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8 Августа 2026, 11:548 Августа 2026, 11:54
576Фото: МЧС РК
Сообщение о тонущем человеке поступило на пульт 112. Инцидент произошел на реке Урал в районе «Металлист» города Уральска.
Спасатели оперативно прибыли на место и вытащили из воды мужчину 1991 года рождения. Его доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался.
Как выяснилось, мужчина купался в необорудованном для этого месте, где установлен предупреждающий знак «Купание запрещено».
За нарушение установленных правил в отношении мужчины составили административный протокол.
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