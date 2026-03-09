  • Главная
Спасатели нашли пропавшего жителя Костанайской области по следам на сугробах

Подробности случая рассказали в официальном телеграм-канале МЧС РК.

АВТОР
Фото: pikabu.ru/gyroscope5555

О спасении заблудившегося жителя села в Костанайской области рассказали спасатели, передает BAQ.kz.

Случай произошел 7 марта. До обеда мужчина 1978 года рождения выехал из села Мереке на снегоходе в сторону местности Карасу Наурзумского района Костанайской области на поиски лошадей. На закате фермер отправил СМС, в котором сообщил, что его снегоход сломался и он не может определить свое местоположение.

"К поискам помимо спасателей, были привлечены сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и сельчане. В операции задействовали высокопроходимую технику, а также вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК. В ходе поисков спасатели сначала обнаружили снегоход, а позже с воздуха были замечены следы, следуя которым мужчину удалось найти на открытой территории в 11 километрах от села Алтынсарино. Не нуждавшегося в медицинской помощи пропавшего дставили в населенный пункт", - говорится в сообщении.

 

