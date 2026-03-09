О спасении заблудившегося жителя села в Костанайской области рассказали спасатели, передает BAQ.kz.

Случай произошел 7 марта. До обеда мужчина 1978 года рождения выехал из села Мереке на снегоходе в сторону местности Карасу Наурзумского района Костанайской области на поиски лошадей. На закате фермер отправил СМС, в котором сообщил, что его снегоход сломался и он не может определить свое местоположение.