Спасатели нашли пропавшего жителя Костанайской области по следам на сугробах
Подробности случая рассказали в официальном телеграм-канале МЧС РК.
О спасении заблудившегося жителя села в Костанайской области рассказали спасатели, передает BAQ.kz.
Случай произошел 7 марта. До обеда мужчина 1978 года рождения выехал из села Мереке на снегоходе в сторону местности Карасу Наурзумского района Костанайской области на поиски лошадей. На закате фермер отправил СМС, в котором сообщил, что его снегоход сломался и он не может определить свое местоположение.
"К поискам помимо спасателей, были привлечены сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и сельчане. В операции задействовали высокопроходимую технику, а также вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК. В ходе поисков спасатели сначала обнаружили снегоход, а позже с воздуха были замечены следы, следуя которым мужчину удалось найти на открытой территории в 11 километрах от села Алтынсарино. Не нуждавшегося в медицинской помощи пропавшего дставили в населенный пункт", - говорится в сообщении.
