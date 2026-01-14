Спасатели Астаны обратились к казахстанцам перед празднованием "Крещения Господня", передает BAQ.KZ.

ДЧС столицы напомнил правила купания, первое из которых касается мест для купания.

– Купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники. Перед погружением в воду обязательно разогрейте тело с помощью лёгкой разминки или бега. Время нахождения в воде не должно превышать 1 минуты. После купания сразу переоденьтесь в сухую одежду и выпейте горячий чай, – говорится в обращении спасателей.

Категорически запрещается погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, так как это может привести к переохлаждению организма и другим опасным последствиям.