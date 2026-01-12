МЧС обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать правила безопасности в зимний период при ухудшении погодных условий, передает BAQ.KZ.

– МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды, – говорится в сообщении МЧС РК.

Спасатели напомнили, что МЧС сообщает об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог через рассылки СМС-сообщений, а также через интернет-ресурсы и социальные сети.



Также спасатели обращаются внимание казахстанцев на повышенную опасность выхода на неокрепший лёд в зимний период и настоятельно рекомендует строго соблюдать меры безопасности при нахождении на водоёмах.