Спасатели обратились к казахстанцам с призывом
МЧС обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать правила безопасности в зимний период при ухудшении погодных условий, передает BAQ.KZ.
– МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды, – говорится в сообщении МЧС РК.
Спасатели напомнили, что МЧС сообщает об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог через рассылки СМС-сообщений, а также через интернет-ресурсы и социальные сети.
Также спасатели обращаются внимание казахстанцев на повышенную опасность выхода на неокрепший лёд в зимний период и настоятельно рекомендует строго соблюдать меры безопасности при нахождении на водоёмах.
– В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлена группировка сил и средств численностью более 44 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники. В регионах страны подготовлено 1 681 пунктов обогрева. Также, 40 трассовых медико-спасательных пунктов МЧС будут использованы как пункты обогрева, – сообщили в ведомстве.
