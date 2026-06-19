Спасатели оказали помощь женщине 1964 года рождения в горах Алматы

В ущелье Кимасар спасателям Республиканской службы спасения «Барыс» поступило сообщение о женщине 1964 года рождения, которая во время прогулки подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.

Для проведения поисково-спасательных работ были задействованы пешие группы и квадроцикл. Пострадавшую обнаружили ниже качелей в районе беседок. Спасатели сопроводили женщину до безопасного места и передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает, отправляясь в горную местность, важно выбирать удобную обувь, учитывать свои физические возможности и соблюдать меры безопасности.