Спасатели оказали помощь женщине 1964 года рождения в горах Алматы
Были задействованы пешие группы и квадроцикл.
Сегодня 2026, 07:11
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Сегодня 2026, 07:11Сегодня 2026, 07:11
93Фото: Pixabay.com
В ущелье Кимасар спасателям Республиканской службы спасения «Барыс» поступило сообщение о женщине 1964 года рождения, которая во время прогулки подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.
Для проведения поисково-спасательных работ были задействованы пешие группы и квадроцикл. Пострадавшую обнаружили ниже качелей в районе беседок. Спасатели сопроводили женщину до безопасного места и передали бригаде скорой медицинской помощи.
МЧС напоминает, отправляясь в горную местность, важно выбирать удобную обувь, учитывать свои физические возможности и соблюдать меры безопасности.
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