Сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области отметили День Республики Казахстан не за праздничным столом, а — как всегда — на высоте, передает BAQ.KZ. По доброй традиции спасатели поднялись на гору государственных символов "Казахстан", где на высоте более 250 метров над городом развернули Государственный флаг и исполнили гимн страны.

Чтобы достичь вершины, участникам пришлось преодолеть свыше 500 ступеней. После торжественного построения руководство ДЧС отметило лучших сотрудников, проявивших профессионализм, самоотверженность и преданность службе. Им были вручены первые и очередные специальные звания, а также слова благодарности за вклад в безопасность региона.