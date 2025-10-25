Спасатели отметили День Республики на вершине горы "Казахстан"
Вчера, 23:12
100Фото: МЧС РК
Сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области отметили День Республики Казахстан не за праздничным столом, а — как всегда — на высоте, передает BAQ.KZ. По доброй традиции спасатели поднялись на гору государственных символов "Казахстан", где на высоте более 250 метров над городом развернули Государственный флаг и исполнили гимн страны.
Чтобы достичь вершины, участникам пришлось преодолеть свыше 500 ступеней. После торжественного построения руководство ДЧС отметило лучших сотрудников, проявивших профессионализм, самоотверженность и преданность службе. Им были вручены первые и очередные специальные звания, а также слова благодарности за вклад в безопасность региона.
