Спасатели помогли двум роженицам добраться до больницы в метель
Сегодня 2026, 16:59
91Фото: BAQ.KZ – архив
Спасатели помогли доставить двух рожениц в больницу Экибастуза, передает BAQ.KZ.
В Павлодарской области из-за сильной метели и ухудшения погодных условий выезд кареты скорой помощи оказался невозможным.
Для срочной транспортировки двух рожениц спасатели задействовали высокопроходимую технику. В сопровождении медиков женщины 1994 и 2000 годов рождения были доставлены из больницы поселка Майкайын в городскую больницу Экибастуза.
Благодаря слаженным действиям спасателей и медицинских работников пациентки благополучно доставлены в медицинское учреждение.
Видео: МЧС РК
