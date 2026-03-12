  • Главная
Сегодня 2026, 16:59
Сегодня 2026, 16:59
Фото: BAQ.KZ – архив

Спасатели помогли доставить двух рожениц в больницу Экибастуза, передает BAQ.KZ.

В Павлодарской области из-за сильной метели и ухудшения погодных условий выезд кареты скорой помощи оказался невозможным.

Для срочной транспортировки двух рожениц спасатели задействовали высокопроходимую технику. В сопровождении медиков женщины 1994 и 2000 годов рождения были доставлены из больницы поселка Майкайын в городскую больницу Экибастуза.

Благодаря слаженным действиям спасателей и медицинских работников пациентки благополучно доставлены в медицинское учреждение.

Видео: МЧС РК

