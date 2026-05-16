Спасатели предотвратили угрозу взрыва в частном доме в Астане
Сегодня 2026, 20:54
56Фото: Pixabay.com
В Астане на пульт 112 поступило сообщение о возгорании одноэтажного частного дома по улице Жаяу Муса в районе Сарыарка.
В ходе тушения пожара спасатели вынесли газовый баллон на безопасное расстояние, что позволило предотвратить возможный взрыв и более серьёзные последствия.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
