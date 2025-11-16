Спасатели предотвратили взрыв и потушили пожар в Алматинской области
Пожарные вынесли 15 газовых баллонов.
В селе Карабулак Талгарского района Алматинской области в трёхэтажном жилом доме произошёл хлопок газовоздушной смеси, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
На место ЧП оперативно прибыли подразделения ведомства по повышенному рангу.
Для ликвидации возгорания развернули штаб, к тушению привлекли пять звеньев газодымозащитной службы, а водоснабжение обеспечили подвозом воды от пожарного гидранта.
В ходе разведки со второго этажа спасатели эвакуировали двух взрослых, передав их медикам скорой помощи. Всего на безопасное место были вынесены 15 газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв.
До приезда спасателей пострадавших доставили в медицинское учреждение.
"Пожар полностью ликвидирован. На месте организован обогрев жильцов на базе вахтовки ДЧС и двух автобусов МИО", - сообщили в ведомстве.
