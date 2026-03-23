По данным ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Во время тушения огня пожарные успели вынести из охваченного пламенем помещения газовые баллоны.

"Оперативно прибывшие пожарные расчёты незамедлительно приступили к тушению. В ходе работ из опасной зоны были вынесены 5 газовых и 1 углекислотный баллоны, что позволило избежать взрыв.

Также спасателям удалось своевременно вывести из гаража легковой автомобиль и квадроцикл, предотвратив их уничтожение огнём", - говорится в сообщении.