Круглосуточные работы по тушению возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов в Алматинской области продолжаются. По данным МЧС, открытое горение удалось сбить по всему периметру, передает BAQ.KZ.

Сейчас спасатели засыпают очаги инертными материалами и уплотняют грунт, чтобы перекрыть доступ кислорода и окончательно устранить тление.

На месте развернут палаточный лагерь с полевой кухней и пунктом медицинской помощи. Для спасателей обеспечены горячее питание, вода и отдых, дежурят врачи и реанимобиль.

Кроме того, к работе привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания, которые проводят исследование обстоятельств происшествия.