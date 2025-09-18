Спасатели продолжают тушить пожар на полигоне ТБО в Алматинской области
Открытое горение удалось сбить по всему периметру.
18 Сентября, 07:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18 Сентября, 07:4718 Сентября, 07:47
277Фото: ДЧС Алматинской области
Круглосуточные работы по тушению возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов в Алматинской области продолжаются. По данным МЧС, открытое горение удалось сбить по всему периметру, передает BAQ.KZ.
Сейчас спасатели засыпают очаги инертными материалами и уплотняют грунт, чтобы перекрыть доступ кислорода и окончательно устранить тление.
На месте развернут палаточный лагерь с полевой кухней и пунктом медицинской помощи. Для спасателей обеспечены горячее питание, вода и отдых, дежурят врачи и реанимобиль.
Кроме того, к работе привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания, которые проводят исследование обстоятельств происшествия.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов