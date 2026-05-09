Спасатели тело пропавшего на озере мужчины обнаружили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области завершились поиски молодого человека, пропавшего на озере Шалкар в Уланском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ДЧС, передает BAQ.KZ.

По данным спасателей, 25-летний мужчина исчез 1 мая во время катания на сапборде. Отмечается, что он находился на воде без спасательного жилета.

Поисковая операция продолжалась почти неделю. Водолазы совершили 59 погружений, однако работы осложнялись значительной глубиной озера. В поисках использовались эхолоты, также акваторию обследовали с плавсредств, а береговую линию проверяли с помощью дронов.

В итоге тело было обнаружено на глубине около 20 метров, примерно в 200 метрах от берега.