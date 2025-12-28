Спасатели Туркестанской области получили ключи от новой техники
Новая техника предназначена для оперативной работы в условиях бездорожья и горной местности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Спасатели Туркесатснкой области получили автомобили высокой проходимости Toyota HILUX, передаёт BAQ.KZ.
В мероприятии приняли участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Турсынбаев Кеген Ахметович, заместитель акима Туркестанской области Алтаев Ертай, руководство и личный состав ДЧС Туркестанской области.
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям отметил, что с ростом численности населения и развитием технологий обеспечение спасателей новой техникой и оборудованием становится важнейшей задачей. Он подчеркнул, что эта работа будет продолжаться и в будущем для обеспечения качественного и бесперебойного выполнения спасателями своих обязанностей на благо населения.
Использование таких автомобилей позволит спасателям быстрее добираться до труднодоступных зон, проводить разведку и доставку оборудования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Самое читаемое