В Курчумском районе, недалеко от посёлка Алгабас на Бухтарминском водохранилище, во время рыбалки потерялся мужчина 1962 года рождения. Он отошёл от машины и не смог вернуться обратно, передает BAQ.KZ.

Для поисков выехали сотрудники МЧС. Спасательная группа обнаружила рыбака и доставила его к берегу. Медицинская помощь ему не понадобилась.

МЧС призывает жителей региона соблюдать меры безопасности, особенно в период штормовых предупреждений: не выходить на тонкий лёд, избегать рыбалки в непогоду и темноте, а также обязательно использовать спасательные жилеты.