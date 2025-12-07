Спасатели ВКО нашли потерявшегося на рыбалке мужчину
Рыбака обнаружили и благополучно доставили к берегу.
Сегодня, 08:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
73Фото: МЧС РК
В Курчумском районе, недалеко от посёлка Алгабас на Бухтарминском водохранилище, во время рыбалки потерялся мужчина 1962 года рождения. Он отошёл от машины и не смог вернуться обратно, передает BAQ.KZ.
Для поисков выехали сотрудники МЧС. Спасательная группа обнаружила рыбака и доставила его к берегу. Медицинская помощь ему не понадобилась.
МЧС призывает жителей региона соблюдать меры безопасности, особенно в период штормовых предупреждений: не выходить на тонкий лёд, избегать рыбалки в непогоду и темноте, а также обязательно использовать спасательные жилеты.
Самое читаемое
- Карагандинские предприниматели ограничили продажу алкоголя после 18:00
- Тенге замедляет рост: чего ждать от курса доллара в Казахстане
- Ерлан Карин провёл совещание по вопросам детской безопасности
- В Лондоне активисты повредили витрину с короной Британской империи
- ЕС оштрафовал соцсеть X Илона Маска на 120 млн евро