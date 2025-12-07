  • 7 Декабря, 10:03

Спасатели ВКО нашли потерявшегося на рыбалке мужчину

Рыбака обнаружили и благополучно доставили к берегу.

Сегодня, 08:50
МЧС РК
Сегодня, 08:50
Фото: МЧС РК

В Курчумском районе, недалеко от посёлка Алгабас на Бухтарминском водохранилище, во время рыбалки потерялся мужчина 1962 года рождения. Он отошёл от машины и не смог вернуться обратно, передает BAQ.KZ.

Для поисков выехали сотрудники МЧС. Спасательная группа обнаружила рыбака и доставила его к берегу. Медицинская помощь ему не понадобилась.

МЧС призывает жителей региона соблюдать меры безопасности, особенно в период штормовых предупреждений: не выходить на тонкий лёд, избегать рыбалки в непогоду и темноте, а также обязательно использовать спасательные жилеты.

