В Восточно-Казахстанской области продолжается обновление парка специализированной техники для спасательных служб. Акимат региона передал спасателям современный катер "VOYAGER 850 Cabin" с двигателем общей мощностью 400 л.с, передаёт BAQ.KZ.

По информации областного акимата, судно предназначено для патрулирования водных ресурсов, которые занимают более 40% территории области, а также для проведения спасательных операций на воде.

По словам специалистов, обновление техники закрывает критически важные пробелы в системе безопасности региона и расширяет возможности спасателей.

Кроме того, планируется строительство ангара для двух воздушных судов поисково-спасательного назначения МЧС.

"Такая база необходима с учётом природных особенностей Восточного Казахстана, а также сложной паводковой и пожароопасной сезонности. Новый ангар позволит обеспечить круглогодичную готовность техники и повысить безопасность спасательных операций", — подчеркнул аким области Нурымбет Сактаганов.

Обновление техники и строительство инфраструктуры позволит спасательным службам региона действовать быстрее и эффективнее, особенно в периоды повышенной природной опасности.