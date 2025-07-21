Спасатели восемь часов вытаскивали туриста с пика Сатпаева
Пострадавший застрял на склоне без связи.
Сегодня, 08:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
134Фото: Instagram @kosta.pov
На пике Сатпаева в Алматинской области развернулась настоящая спасательная операция, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК. 23-летний турист сбился с тропы и застрял на крутом склоне, не имея возможности самостоятельно выбраться из горной ловушки. Ориентировок почти не было — ни связи, ни геолокации. Но спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поднялись в горы вместе с кинологом и начали поиски. Им пришлось подниматься на высоту более 4300 метров, преодолевая сыпучие склоны и участки с крутыми скалами.
Операция продолжалась больше восьми часов. Туриста удалось найти и спустить к подножию. Благодаря выносливости и опыту спасателей всё закончилось благополучно — пострадавший жив и здоров.
Самое читаемое
- Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира
- В Актау обнажённый мужчина сорвался с 11 этажа и погиб
- Гастрофестиваль в Астане: 40 тысяч посетителей и 300 тонн кумыса
- Напавшего на врача в Костанае мужчину арестовали на два месяца
- Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться - Алиев