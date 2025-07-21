  • 21 Июля, 10:12
  • BAIGENEWS

Спасатели восемь часов вытаскивали туриста с пика Сатпаева

Пострадавший застрял на склоне без связи.

Сегодня, 08:39
АВТОР
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Instagram @kosta.pov Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39
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Фото: Instagram @kosta.pov

На пике Сатпаева в Алматинской области развернулась настоящая спасательная операция, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК. 23-летний турист сбился с тропы и застрял на крутом склоне, не имея возможности самостоятельно выбраться из горной ловушки. Ориентировок почти не было — ни связи, ни геолокации. Но спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поднялись в горы вместе с кинологом и начали поиски. Им пришлось подниматься на высоту более 4300 метров, преодолевая сыпучие склоны и участки с крутыми скалами.

Операция продолжалась больше восьми часов. Туриста удалось найти и спустить к подножию. Благодаря выносливости и опыту спасателей всё закончилось благополучно — пострадавший жив и здоров.

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