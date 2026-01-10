Спасатели вскрыли квартиру и освободили запертого ребенка в Кокшетау
Ребенок не пострадал, угрозы его жизни и здоровью не было.
Сегодня, 12:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
131Фото: МЧС РК
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям оказали помощь ребенку, оказавшемуся запертым в квартире в Кокшетау, передает BAQ.KZ.
Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренных служб после того, как при открывании двери в одной из квартир многоэтажного дома сломался ключ в замке. В помещении находилась девочка 2017 года рождения.
Прибывшие спасатели с помощью специального гидравлического инструмента оперативно вскрыли входную дверь и вошли в квартиру. Ребенок не пострадал, угрозы его жизни и здоровью не было.
В МЧС призвали граждан быть внимательными и в подобных ситуациях незамедлительно обращаться за помощью к специалистам.
Самое читаемое
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- Жители Темиртау получили бесперебойный доступ к питьевой воде
- Суд вынес приговор по делу о сборе 1,5 млрд тенге на лечение ребёнка
- Ситуация вокруг допинг-пробы Жанибека Алимханулы получила продолжение
- Жуткое убийство произошло в Кызылорде: сосед зарезал мать и дочь