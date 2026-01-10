Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям оказали помощь ребенку, оказавшемуся запертым в квартире в Кокшетау, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренных служб после того, как при открывании двери в одной из квартир многоэтажного дома сломался ключ в замке. В помещении находилась девочка 2017 года рождения.

Прибывшие спасатели с помощью специального гидравлического инструмента оперативно вскрыли входную дверь и вошли в квартиру. Ребенок не пострадал, угрозы его жизни и здоровью не было.

В МЧС призвали граждан быть внимательными и в подобных ситуациях незамедлительно обращаться за помощью к специалистам.