В Костанайской области, в 3 км от села Перелески Денисовского района, спасатели с помощью высокопроходимой техники вызволили легковой автомобиль из снежного заноса на очищенный участок автодороги, передает BAQ.KZ.

В салоне находились два человека. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает: перед выездом из населённых пунктов важно учитывать погодные условия и состояние автодорог. В случае ухудшения погоды рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать меры безопасности.