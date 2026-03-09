Спасатели вытащили автомобиль из снежного плена
В салоне находились два человека.
В Костанайской области, в 3 км от села Перелески Денисовского района, спасатели с помощью высокопроходимой техники вызволили легковой автомобиль из снежного заноса на очищенный участок автодороги, передает BAQ.KZ.
В салоне находились два человека. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС напоминает: перед выездом из населённых пунктов важно учитывать погодные условия и состояние автодорог. В случае ухудшения погоды рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать меры безопасности.
