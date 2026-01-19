Сотрудники МЧС РК спасли лошадь, упавшую в глубокий колодец на открытой территории района Әлихан Бөкейхан в Караганде, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило в службу 112, и на место оперативно прибыли спасатели. С помощью техники местных жителей и троса животное было извлечено из колодца глубиной около трёх метров.

Благодаря быстрой и профессиональной работе спасателей лошадь была благополучно спасена, медицинская помощь животному не потребовалась.

В МЧС РК напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112 - спасатели всегда готовы прийти на помощь.