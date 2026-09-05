Спасатели вытащили лошадь из воды после двух дней в плену в СКО
Животное оказалось в воде возле дачного общества в Петропавловске и не могло самостоятельно выбраться.
5 Сентября 2026, 10:11
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5 Сентября 2026, 10:115 Сентября 2026, 10:11
123Фото: Pixabay.com
Сотрудники МЧС Северо-Казахстанской области спасли лошадь, которая около двух суток находилась в воде и не могла выбраться на берег.
Необычный вызов поступил из района дачного общества «Путеец», расположенного на 131-м километре в Петропавловске. По словам очевидцев, животное долгое время находилось в водоеме без возможности самостоятельно выбраться.
Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и приступили к операции. С помощью спасательной веревки они аккуратно зафиксировали ноги лошади и вытащили обессиленное животное на безопасный участок берега.
После спасения лошадь передали хозяину.
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