Спасатели вытащили лошадь из воды после двух дней в плену в СКО

Сотрудники МЧС Северо-Казахстанской области спасли лошадь, которая около двух суток находилась в воде и не могла выбраться на берег.

Необычный вызов поступил из района дачного общества «Путеец», расположенного на 131-м километре в Петропавловске. По словам очевидцев, животное долгое время находилось в водоеме без возможности самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и приступили к операции. С помощью спасательной веревки они аккуратно зафиксировали ноги лошади и вытащили обессиленное животное на безопасный участок берега.

После спасения лошадь передали хозяину.