Спасатели вытащили мужчину из трёхметровой ямы с водой в Алматинской области
Яма была заполнена дождевой водой.
Сегодня, 08:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:12Сегодня, 08:12
60Фото: МЧС РК
В селе Байсерке Илийского района Алматинской области спасатели МЧС оказали помощь мужчине, упавшему в глубокую яму, заполненную дождевой водой, передает BAQ.KZ. Сообщение о происшествии поступило в службу 112.
Прибывшие на место сотрудники спасательной службы оперативно спустили штурмовую лестницу и помогли пострадавшему выбраться из ямы глубиной около трёх метров. Несмотря на переохлаждение, медицинская помощь мужчине не понадобилась. В МЧС напоминают: при падении в глубокие ямы или колодцы не следует пытаться выбраться самостоятельно без надёжных опор и снаряжения — это может быть опасно и привести к дополнительным травмам.
Самое читаемое
- Новый оздоровительный комплекс появится в Актюбинской области
- В Павлодарской области водитель погиб в ДТП с КамАЗом
- Жёсткое выселение: пенсионерка получила перелом ребра после действий полиции
- ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира по футболу - 2026
- В ЗКО мужчина отсудил у афериста 2 миллиона тенге