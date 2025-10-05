В селе Байсерке Илийского района Алматинской области спасатели МЧС оказали помощь мужчине, упавшему в глубокую яму, заполненную дождевой водой, передает BAQ.KZ. Сообщение о происшествии поступило в службу 112.

Прибывшие на место сотрудники спасательной службы оперативно спустили штурмовую лестницу и помогли пострадавшему выбраться из ямы глубиной около трёх метров. Несмотря на переохлаждение, медицинская помощь мужчине не понадобилась. В МЧС напоминают: при падении в глубокие ямы или колодцы не следует пытаться выбраться самостоятельно без надёжных опор и снаряжения — это может быть опасно и привести к дополнительным травмам.