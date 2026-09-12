Спасатели вытащили ребенка из ямы возле дома в Караганде

Спасатели помогли ребенку, который провалился в яму возле жилого дома на улице Чайкина в районе имени Алихана Бокейхана.

По информации МЧС, яма была вырыта для установки столба. Ребенок 2025 года рождения оказался внутри и самостоятельно выбраться не смог.

Прибывшие на место спасатели извлекли малыша из ямы и передали его матери. После этого ребенка передали бригаде скорой помощи для медицинского осмотра.