Спасатели вызволили двух человек из снежного заноса в Атырауской области

В МЧС напомнили жителям региона о необходимости учитывать погодные условия перед выездом.

Фото: Pixabay.com

В Атырауской области сотрудники МЧС оказали помощь людям, оказавшимся в снежном заносе на загородной трассе,передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в экстренных службах, сигнал на пульт 112 поступил с автодороги "Атырау – Астрахань", в 25 километрах от города Атырау. Легковой автомобиль с двумя пассажирами застрял в снежном перемёте и не смог продолжить движение.

Прибывшие на место спасатели с помощью лебёдки освободили машину из заноса и сопроводили её в безопасное место. Отмечается, что эвакуированные не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

В МЧС напомнили жителям региона о необходимости учитывать погодные условия перед выездом и соблюдать меры безопасности при передвижении по загородным автодорогам, особенно в период неблагоприятной погоды.

