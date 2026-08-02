Спасатели ЗКО одержали победу в чемпионате по пожарно-спасательному спорту

В городе Уральске завершился XV летний чемпионат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров. На протяжении четырех соревновательных дней сильнейшие спортсмены из 14 региональных команд страны демонстрировали высокий уровень подготовки, силу, скорость, выносливость и мастерство, соревнуясь в дисциплинах «Подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни», «100-метровая полоса с препятствиями», «Пожарная эстафета 4×100 метров» и «Боевое развертывание».

Как рассказали в МЧС, чемпионат стал настоящим праздником спорта, объединив юных спортсменов, тренеров, судей и представителей регионов. На протяжении всех соревновательных дней участники демонстрировали высокий уровень технической подготовки, командный дух, дисциплину и стремление к победе, подтверждая высокий потенциал подрастающего поколения пожарных-спасателей Казахстана.

По завершении соревнований состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата. Победители и призеры в личных и командных дисциплинах были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами.

По итогам общекомандного зачета призовые места распределились следующим образом:

1 место — ДЧС Западно-Казахстанской области;

2 место — ДЧС города Астана;

3 место — ДЧС Акмолинской области.

XV летний чемпионат МЧС Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров стал важным этапом отбора сильнейших спортсменов. По итогам соревнований были определены лучшие представители страны, вошедшие в состав сборной команды МЧС Республики Казахстан. Впереди их ожидает заключительный этап подготовки к главным международным стартам сезона.

С 22 по 25 августа 2026 года сборная команда МЧС Республики Казахстан примет участие в чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту, которые пройдут в городе Жуковский Российской Федерации. Участники национальной сборной будут достойно представлять Республику Казахстан и защищать честь Министерства по чрезвычайным ситуациям на мировой спортивной арене.

Проведение чемпионата в очередной раз подтвердило высокий уровень развития пожарно-спасательного спорта в Казахстане, его значимую роль в воспитании молодого поколения, укреплении спортивных традиций и подготовке будущих защитников страны.