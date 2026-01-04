Спасатели ЗКО провели экстренные операции в непогоду
В Западно-Казахстанской области в условиях сложной метеообстановки спасатели провели серию аварийно-спасательных работ. Из снежных заносов в четырёх районах региона удалось эвакуировать 18 человек, включая троих детей, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МЧС Казахстана, аварийно-спасательные работы были проведены днём силами Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
Спасатели пришли на помощь гражданам, оказавшимся в снежных заносах на территории Казталовского, Таскалинского, Акжаикского и Теректинского районов. Всего было спасено 18 человек, среди которых — 3 ребёнка. По данным ДЧС, медицинская помощь спасённым не потребовалась, пострадавших нет.
В связи с ухудшением погодных условий на территории области введены ограничения движения грузового автотранспорта и автобусов на одном участке автомобильной дороги республиканского значения. Кроме того, закрыты три участка автодорог областного значения.
