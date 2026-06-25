Спасательный вертолет совершил экстренную посадку в Павлодарской области

В Павлодарской области вертолёт АО "Казавиаспас", который участвовал в поисково-спасательной операции, совершил вынужденную посадку в поле примерно в 8 километрах от села Байдалы.

Вертолёт был задействован в поисках мужчины 1950 года рождения. По предварительным данным, он поехал на рыбалку, перевернулся на мотоцикле и повредил ногу. После этого он смог обратиться за помощью.

Поиски длились около суток. В них участвовали спасатели, наземные службы и добровольцы. В итоге мужчину нашли, ему оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

На борту вертолёта находились экипаж и спасатели. Все они живы и не пострадали.

Причины вынужденной посадки сейчас выясняются.