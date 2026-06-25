Спасательный вертолет совершил экстренную посадку в Павлодарской области
Он приземлился в 8 км от села Байдалы.
Сегодня 2026, 12:53
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Сегодня 2026, 12:53Сегодня 2026, 12:53
105Фото: МЧС РК
В Павлодарской области вертолёт АО "Казавиаспас", который участвовал в поисково-спасательной операции, совершил вынужденную посадку в поле примерно в 8 километрах от села Байдалы.
Вертолёт был задействован в поисках мужчины 1950 года рождения. По предварительным данным, он поехал на рыбалку, перевернулся на мотоцикле и повредил ногу. После этого он смог обратиться за помощью.
Поиски длились около суток. В них участвовали спасатели, наземные службы и добровольцы. В итоге мужчину нашли, ему оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
На борту вертолёта находились экипаж и спасатели. Все они живы и не пострадали.
Причины вынужденной посадки сейчас выясняются.
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